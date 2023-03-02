«الوطني» يناقش استدامة خدمات الكهرباء والماء

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، الثلاثاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وموضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

ووفق جدول أعمال الجلسة ستوجه صابرين حسن اليماحي سؤالين حول «ارتفاع أسعار البترول» وحول «منح قرض الإسكان للمستفيدين أصحاب الديون البنكية»، وستوجه شذى سعيد النقبي سؤالاً حول «مسارات جريان الأودية في الساحل الشرقي»، فيما توجه ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول «جاهزية البنية التحتية في حالة هطول الأمطار الغزيرة».

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع تنظيم العمل التطوعي، الذي تمت مناقشته في الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 22 فبراير 2023.