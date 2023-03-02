وسائل إعلام عالمية: مهمّة النيادي تصنع التاريخ وتؤكد ريادة الإمارات فضائياً

دينا محمود (لندن)

اهتمام واسع النطاق أبدته مختلف الدوائر العلمية والإعلامية الغربية، بالمهمة التي يضطلع بها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ضمن فريق رحلة «سبيس إكس كرو 6» الفضائية، المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية، وهو الفريق الذي يضم كذلك، ثلاثة رواد آخرين؛ هم ستيفن بوين، ووارين هوبيرج، وأندري فيدياييف.

واستعرضت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية واسعة الانتشار، التفاصيل الخاصة بالرحلة، وحرصت على الإشارة إلى أن مهمة النيادي، تندرج في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات، لتبوء مكانة رائدة في مجال الفضاء واستكشافه على الصعيد العالمي.

أما شبكة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية، فقد أبرزت أهمية رحلة سلطان النيادي، باعتباره أول رائد فضاء عربي، سيمضي ستة أشهر في الفضاء، وذلك في إشارة إلى الفترة المحددة لمهمة فريق «سبيس إكس كرو 6»، على متن المحطة الفضائية الدولية، والتي ستشهد إجراء العديد من التجارب العلمية المهمة.

وأوضحت «يورونيوز» أن النيادي يحمل درجة الدكتوراه في تكنولوجيا منع تسرب البيانات، وأشادت بالإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، قائلة إنها تمضي بـ «خطوات متسارعة»، على هذا الدرب، لا سيما وأنها أصبحت الدولة العربية الأولى التي تصل إلى المريخ، بعدما دخل مسبار «الأمل» الإماراتي مدار الكوكب الأحمر في فبراير 2021.

ومن جانبها، نقلت وكالة «يونايتد برِس إنترناشيونال» للأنباء، عن النيادي قوله قبيل انطلاق المهمة، إن «منطقتنا متعطشة لتعلم المزيد، وسنصبح سفراء لها، وسنعود وفي جعبتنا المعرفة، لنتشارك فيها مع الجميع».

وسلّطت الوكالة الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه رائد الفضاء الإماراتي ضمن فريق الرحلة، باعتباره أحد الخبيريْن الاختصاصييْن فيه، وذلك جنباً إلى جنب مع زميله الروسي فيدياييف، بالإضافة إلى قائد المهمة بوين، وقائد المركبة هوبيرج الذي أشاد برفاقه في «سبيس إكس كرو 6»، قائلاً إنهم يشكلون «طاقماً مذهلاً وفريقاً رائعاً».

في السياق ذاته، أكد موقع «ناسا سبيس فلايت» المتخصص في تغطية أنشطة الاستكشاف الفضائية في الولايات المتحدة والعالم، أن المهمة التي يشارك فيها النيادي، «ستدخل التاريخ»، باعتبار أنها ستقل على متنها، ثاني مواطن إماراتي ينطلق إلى الفضاء بعد هزاع المنصوري الذي سبق أن أمضى في سبتمبر 2019، ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية.

وأشار الموقع، في تقرير مطول، إلى أن النيادي سيصبح بهذه الرحلة كذلك، أول رائد فضاء إماراتي وعربي يشارك في مهمة طويلة الأمد بين طاقم المحطة، مشدداً على أن هذه المشاركة التاريخية، جاءت بفضل التعاون الوثيق بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة «ناسا» وشركة «سبيس إكس»، المُصنّعة للصاروخ الذي يحمل المركبة التي ستقل طاقم المهمة.

وألقى «ناسا سبيس فلايت»، الضوء على مسيرة سلطان النيادي البالغ من العمر 41 عاماً، موضحاً أنه اختير في عام 2018 من جانب المسؤولين عن قطاع استكشاف الفضاء في الإمارات، ليكون رائداً للفضاء، بعد اجتيازه والمنصوري اختبارات خضع لها أكثر من أربعة آلاف إماراتي، كانوا في ذلك الوقت يطمحون في خوض غمار هذا المجال.

كما أشار الموقع إلى أن النيادي المولود في مدينة العين عام 1981، التحق بالقوات المسلحة الإماراتية قبل أن يحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة برايتون، وهو ما أعقبه حصوله على درجتيْ الماجستير والدكتوراه في أمن الشبكات وتكنولوجيا منع تسرب البيانات، من جامعة جريفيث الأسترالية.

وفي حين ركز موقع «فوكس نيوز ويذر» التابع لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، على أن المهمة المرتقبة تمثل أول رحلة مأهولة لـ«ناسا» خلال عام 2023، أولى موقع «أميركا سبيس» الإلكتروني، المعني بتغطية جهود استكشاف الفضاء، اهتمامه للتعاون الوثيق بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة «ناسا» وشركة «سبيس إكس»، من أجل إنجاح تلك المهمة.

ومن المقرر أن ينجز سلطان النيادي خلال رحلته الفضائية الأولى، مهمة «طموح زايد 2»، التي يطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء. وسيجري رائد الفضاء الإماراتي، خلال المهمة 19 تجربة علمية، من شأنها تمكين الإمارات من احتلال المركز الحادي عشر عالمياً والأول عربياً، على صعيد إرسال رواد فضاء للقيام بمهام طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية، ما سيرسخ مكانة الدولة شريكاً عالمياً في رحلات الفضاء المأهولة.

وتطرق موقع «أميركا سبيس»، في تقريره بشأن الرحلة إلى التجارب الذي سيتولى فريقها بأكمله إجراءها، خلال فترة بقائه في محطة الفضاء الدولية التي سيبلغ عددها 222 تجربة على الأقل، تتوزع على مجالات علمية متنوعة.

التجارب العلمية نفسها التي تشمل التعرف على تأثيرات تقلص قوة الجاذبية على بعض الأنسجة البشرية ومن بينها أنسجة القلب، كانت محور اهتمام موقع «نيوز بايتس آب» الإخباري الذي أشار في الوقت نفسه إلى أن الرحلة ستمثل حدثاً ذا طبيعة خاصة بالنسبة للنيادي نفسه الذي سيصبح بفضل مشاركته فيها، أول رائد فضاء عربي، يقوم بمهمة فضائية طويلة الأمد على الإطلاق.

بدوره، انضم موقع «فلوريدا توداي» إلى موجة الاهتمام الإعلامي الغربي المكثف بمهمة رائد الفضاء الإماراتي، عبر تقرير معلوماتي قال فيه، إن هذه المهمة هي الرابعة عشرة لشركة «سبيس إكس» خلال العام الجاري، وأنها تمثل عملية الإطلاق الحادية عشرة من ولاية فلوريدا، منذ مطلع 2023.

وفي تصريحات نشرها موقع «فوكس 35 أورلاندو» الإخباري، أكد كيرت كوستيلو، كبير العلماء في محطة الفضاء الدولية، أهمية التجارب التي سيجريها النيادي وزملاؤه خلال الرحلة، قائلاً إنها «ستعود بفوائد على البشرية» بأسرها، وذلك في وقت شدد فيه خبراء في متابعة المهام الفضائية، على أن مهمة «سبيس إكس كرو 6»، تمثل دفعة قوية للتعاون بين «ناسا» و«سبيس إكس»، وتعبر عن قوة الشراكة القائمة بينهما في الفترة الحالية.