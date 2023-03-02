منال بنت محمد تهنئ بالانطلاقة الناجحة لـ«طموح زايد 2»

دبي (الاتحاد)

تقدّمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، والشعب الإماراتي، بالانطلاقة الناجحة لابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمة «طموح زايد 2» إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة طويلة المدى تستغرق ستة أشهر ضمن طاقم دولي يتكون من 4 رواد فضاء.

وتمنّت سموها لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي كل التوفيق في هذه المهمة التاريخية الثانية لدولة الإمارات، وأن يعود سالماً لأسرته وأهله ووطنه، مشيدةً سموها بشجاعته وكفاءته العلمية وحماسه لتحقيق إنجاز علمي وفضائي جديد يفيد به البشرية، ويرفع معه اسم الإمارات عالياً في القطاع الفضائي العالمي، حيث تعد الإمارات الدولة الحادية عشرة عالمياً والأولى عربياً التي تشارك في هذه المهام الفضائية طويلة المدى.

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للشعب الإماراتي، وحرصها على تسخير إمكانات الدولة كافة للارتقاء بالمواطنين تعليمياً واجتماعياً ومهنياً، والوصول بهم للعالمية، مشيدةً سموها بالرؤية الاستشرافية والمستقبلية لقيادتنا الرشيدة، ونهجها الدائم في دعم الجهود الدولية في مختلف المجالات، مضيفةً سموها أن مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي هي مهمة عالمية يشارك فيها من خلال أبحاثه وتجاربه ضمن فريق المهمة بمحطة الفضاء الدولية، وكالات الفضاء ومراكز الأبحاث العالمية من أجل صالح البشرية، وبما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

وثمّنت سموها الجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء في إعداد رواد فضاء إماراتيين يثرون الإنسانية، وتأهيلهم كسفراء للدولة إلى قطاع الفضاء العالمي.