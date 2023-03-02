الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منال بنت محمد تهنئ بالانطلاقة الناجحة لـ«طموح زايد 2»

منال بنت محمد تهنئ بالانطلاقة الناجحة لـ«طموح زايد 2»
3 مارس 2023 01:50

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية اجتماعات مجموعة العشرين في تعزيز التعاون الدولي

تقدّمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، والشعب الإماراتي، بالانطلاقة الناجحة لابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمة «طموح زايد 2» إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة طويلة المدى تستغرق ستة أشهر ضمن طاقم دولي يتكون من 4 رواد فضاء.
وتمنّت سموها لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي كل التوفيق في هذه المهمة التاريخية الثانية لدولة الإمارات، وأن يعود سالماً لأسرته وأهله ووطنه، مشيدةً سموها بشجاعته وكفاءته العلمية وحماسه لتحقيق إنجاز علمي وفضائي جديد يفيد به البشرية، ويرفع معه اسم الإمارات عالياً في القطاع الفضائي العالمي، حيث تعد الإمارات الدولة الحادية عشرة عالمياً والأولى عربياً التي تشارك في هذه المهام الفضائية طويلة المدى.
وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للشعب الإماراتي، وحرصها على تسخير إمكانات الدولة كافة للارتقاء بالمواطنين تعليمياً واجتماعياً ومهنياً، والوصول بهم للعالمية، مشيدةً سموها بالرؤية الاستشرافية والمستقبلية لقيادتنا الرشيدة، ونهجها الدائم في دعم الجهود الدولية في مختلف المجالات، مضيفةً سموها أن مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي هي مهمة عالمية يشارك فيها من خلال أبحاثه وتجاربه ضمن فريق المهمة بمحطة الفضاء الدولية، وكالات الفضاء ومراكز الأبحاث العالمية من أجل صالح البشرية، وبما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.
وثمّنت سموها الجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء في إعداد رواد فضاء إماراتيين يثرون الإنسانية، وتأهيلهم كسفراء للدولة إلى قطاع الفضاء العالمي.

محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي
منال بنت محمد بن راشد
محطة الفضاء
الفضاء
طموح زايد
منال بنت محمد
الإمارات
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©