«العليا للتشريعات»: مهمة «طموح زايد 2» محطة فارقة في التاريخ

دبي (الاتحاد)

قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، بمناسبة انطلاق مهمة «طموح زايد 2» بنجاح: «نقف اليوم أمام محطةٍ فارقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشهد بفخرٍ انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، في إطار (طموح زايد 2)».

وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز ترجمة للرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، والتي رسخت اللامستحيل ثقافةً تتجسد في النقلات النوعية والتوجُّهات المستقبلية للدولة، واستكمالاً للمشاريع الإستراتيجية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن خلال هذه الخطوة النوعية، تواصل الدولة ترسيخ مكانتها في مصافِ الدول المتقدمة عالمياً، حيث باتت الدولة الحادية عشرة عالمياً في إرسال رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد».

واختتم تصريحه قائلاً: «نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بانطلاق هذه المهمة الطموحة، كما نهنئ مركز محمد بن راشد للفضاء على هذا الإنجاز النوعي، ونجدد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة تشريعية تواكب الطموحات الوطنية لتعزيز ريادة الدولة في العلوم المتقدمة وقطاعات اقتصاد المستقبل، ومن ضمنها قطاع الفضاء».