سلطان المنصوري: رحلة رائد الفضاء سلطان النيادي شهادة على قدرات عيال زايد

دبي (الاتحاد)

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «انطلاق رحلة رائد الفضاء سلطان النيادي بنجاح هي شهادة عالمية على قدرات عيال زايد، فهم أكفاء قادرون على إثبات ذاتهم في الميادين كافة، فطموح الوالد المؤسس وقيادتنا الحكيمة جاوز الأرض للفضاء بجدارة واقتدار، وحريصون من خلال مهمتنا في المجلس على أن نكون جزءاً من رحلة تمكين المواطن والتوطين الذي يليق بالمستقبل».

وأضاف: «نعيش في عالم متجدد كل لحظة، التفوّق فيه لمن يصنع المستقبل ولا ينتظره كما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي هذه المهمة وبينما يكتب رائد الفضاء سلطان النيادي التاريخ على اتساع الفضاء، نقول لكل صاحب حلم وطموح لا حدود لما يمكن تحقيقه».

وأوضح المنصوري: «بفضل رؤية القيادة والبيئة الممكنة التي أوجدتها في دولتنا، نعيش هذا الإنجاز للرائد سلطان النيادي الذي يمثّل إنجاز وطن وللعرب أجمع. ولو نظرنا لهذه المحطة التاريخية في عمر دولتنا نراها تقول لنا: لا مستحيل في قاموس دولتنا وكل شيء ممكن بالعزم والتصميم، لأن يستند إلى دعم قيادة آمنت أن الإنسان أغلى ما تملك الإمارات».

وقال: «نحن مُكلّفون في المجلس بملف هو إحدى أهم دعائم مجتمعنا واقتصاد دولتنا ومستقبلها ألا وهو التوطين، وبالإنجازات المتتالية على صعيد الفضاء تصل لكل شابة وشاب مواطنين رسالة هي: آمنوا بذاتكم وقدراتكم فأنتم قادرون على دخول أي قطاع أو مجال، والمطلوب هو أن تتبعوا شغفكم، فتحقيق الحلم مهما كان ممكن، لأن القيادة أوجدت دولة حريصة على البناء بأبنائها، وتمكينهم أن يصبحوا العلامة الفارقة ليس في الإمارات فحسب، بل المنطقة والعالم ككل».