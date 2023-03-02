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«أبوظبي للدفاع المدني»: حريصون على حماية الموارد والإنجازات الوطنية

سالم عبدالله بن براك الظاهري يتوسط الحضور خلال الاحتفال (من المصدر)
3 مارس 2023 01:49

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، باليوم العالمي للدفاع المدني 2023، تحت شعار «الدفاع المدني والتكنولوجيا في تقييم المخاطر»، مؤكدة حرصها وضمن استراتيجيتها، على الحفاظ على الأرواح وسلامة الممتلكات، وتعزيز وسائل الوقاية وأسس السلامة العامة، والحفاظ على المنجزات، والإسهام في حماية الموارد والإنجازات الوطنية من خلال إرساء قواعد ثابتة لأرقى المعايير والأساليب العالمية الفعالة في تقييم ومواجهة وإدارة المخاطر. واختتمت أمس بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء المنظمة من قبل هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع الشركاء والجهات المشاركة، في ساحة خليفة، حيث يتنافس رجال الإطفاء من مختلف الجهات المشاركة في الدولة. كما كرّمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الفئات المؤسسية المتميزة لعام 2022، والوحدات التنظيمية المتميزة، وفرق العمل المساهمة في حصول هيئة أبوظبي للدفاع المدني على جوائز عالمية لعام 2022، وفرق عمل مبادرة الـ100 يوم.
وأكد احتفال هذا العام أهمية التكنولوجيا ودورها الرئيس في تقييم المخاطر على أيدي كوادرنا الوطنية، والتي تتميز بالخبرات العملية والعلمية في تحقيق تطلعات وأهداف ورؤية قيادتنا الرشيدة، والتي وفرت الدعم اللامحدود لأجهزة الدفاع المدني لتؤدي دورها الريادي في تعزيز السلامة وتوعية الجمهور بالتدابير الضرورية للوقاية والأمان والسلامة، لتكون النتيجة واضحة في أداء المهام وإنجازها بدقة وسرعة استجابة عالية.
وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الدور الحيوي الذي يلعبه «الدفاع المدني» في تعزيز الحماية والأمن والوقاية والحفاظ على الأرواح وسلامة الممتلكات، وأهمية العمل التكاملي، كما تم عرض فلم قصير عن هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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الدفاع المدني
اليوم العالمي للدفاع المدني
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