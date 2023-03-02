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برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية

منصور بن زايد متحدثا خلال الاجتماع
3 مارس 2023 01:51

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي وجرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي.

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تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من الأجندات والمبادرات البيئية المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وآليات رفع كفاءة تشغيل المدارس الحكومية، ومقترحات تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الريادة في سوق العمل. وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، ناقش المجلس عدداً من التشريعات الصحية والمتعلقة بمجلس الإفتاء الشرعي وتنظيم مؤسسة الإمارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول، إضافة إلى مناقشة اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية الحكومية في الحكومة الاتحادية.

وفي التقارير الحكومية استعرض المجلس عدداً من التقارير بشأن إنجازات وأعمال كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا، ومشاركة الدولة في نشاطات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وذلك عن العام 2022.

الإمارات
منصور بن زايد
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