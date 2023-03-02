سهيل المزروعي ووزير الأشغال البحريني يبحثان آفاق التعاون

دبي (وام)

بحث معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بمملكة البحرين والوفد المرافق له، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في مجالات البنية التحتية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، الذي عقد في مقر الوزارة بدبي، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والوكلاء المساعدون وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأشاد معالي المزروعي بالعلاقات الثنائية الراسخة والروابط الأخوية بين البلدين، والتي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن هذه الزيارات تعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الإمارات والبحرين في مختلف المجالات، وتعكس الرغبة المشتركة في توسيع نطاق علاقتهما الأخوية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة، والتي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للجانبين.

وأكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البحرين والإمارات وما تشهده من تطور مستمر، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز التعاون المشترك في تطوير البنية التحتية والطرق من خلال الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات الهندسية في مجال إدارة وتشغيل مشاريع البنية التحتية والمنشآت العامة، والتي من شأنها تسريع مسيرة التنمية والبناء لما يحقق جودة الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.

وأشاد بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه وزارة الطاقة والبنية التحتية في إنشاء الأنظمة الإلكترونية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في دراسات وتخطيط البنى التحتية والمنشآت الحكومية، موضحاً أن حكومة مملكة البحرين تعمل على مواكبة التطور العمراني والاستثماري والسكاني من خلال التطوير المستمر لشبكة البنى التحتي.

وفي إطار برنامج الزيارة، اطلع الوزير البحريني والوفد المرافق على آخر المستجدات المرتبطة بقطاع البنية التحتية والنقل والسدود والجهود المبذولة في استدامة تلك القطاعات، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي ومستهدفاتها المستقبلية، والخطوات والإجراءات الفعالة والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الدولة نحو الريادة العالمية في تلك المجالات الحيوية.

كما زار الوفد الضيف مركز المراقبة والتحكم بشبكة الطرق، الذي انتهت الوزارة من إنشائه مؤخراً في مبناها في إمارة الشارقة.

وأطلع معالي سهيل المزروعي، المهندس إبراهيم الحواج على مستجدات متحف «إرث المستقبل» في مبنى الوزارة بالشارقة.

كما بحث الطرفان مجالات التعاون في التحول الرقمي، ومراقبة المباني الحكومية وصيانتها، واستدامة تمويل إنشاء وتطوير شبكات الطرق، وسبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية واشتراطات العقود الحكومية وغيرها.