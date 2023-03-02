الاتحاد النسائي العام يعزز استدامة الأمن الرقمي للإمارات

أبوظبي (وام)

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر» ومجلس الأمن السيبراني، يوماً مفتوحاً تحت عنوان «استدامة الأمن الرقمي للإمارات»، ضمن الفعاليات التي تقام في دولة الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن تحت شعار «معاً من أجل إنترنت أفضل»، وذلك بهدف تعزيز الثقافة الرقمية بين أفراد المجتمع وحمايته من أضرار ومخاطر الفضاء الإلكتروني.

وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الاتحاد يعمل دائماً على مواكبة المناسبات العالمية المعززة للاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية ضمن الجهود الوطنية لدعم مفاهيم جودة الحياة الرقمية، وذلك من منطلق الاضطلاع بدوره المتواصل في ترسيخ التوعية الرقمية لدى المرأة الإماراتية والتي بدورها تقوم بنقل التوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بالطريقة المثلى، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الفضاء الرقمي، لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاته.

وأضافت «تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، يسعى الاتحاد النسائي العام إلى تزويد الأفراد بالمهارات والمعلومات والمعارف عن السلامة الرقمية والبيئة الآمنة عبر العالم الرقمي، بما يضمن استدامة مكانة الدولة كواحدة من أفضل الدول الرائدة عالمياً في توفير البيئة الآمنة المتطورة، التي تتبنى التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات وتفاصيل الحياة اليومية، وتوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة حياة الناس وتوفير تجربة ذكية متكاملة لهم في جميع مناحي الحياة».

من جهته، قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على هامش اليوم المفتوح: «إنه منذ تأســيس دولة الإمارات، كانت عمليات التطويــر تأخذ دائماً بعين الاعتبار التطــورات والمســتجدات على الساحة الرقمية، وشمل التحول الرقمي في الدولة جميع مناحي الحياة.. وأدى الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة والمبتكرة إلى ظهور بعض التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني والتي قد تؤثر على سلامة الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي برزت معه الحاجة إلى ابتكار استراتيجيات وفعاليات لتأمين منجزات التحول الرقمي في الدولة».

وأكد مساهمة فعالية استدامة الأمن الرقمي للإمارات، في خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد الأفراد على تحقيق طموحاتهم، وتمكين المؤسسات من التطور والنمو في بيئة رقمية آمنة ومزدهرة.

وأكد المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، أن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة حققت نجاحات نوعية بارزة على صعيد التقدم التقني، ورافق ذلك مبادرات ريادية من جهات مختصة عززت البيئة الآمنة للإنترنت والنشاطات التقنية وبيئة الأعمال.

وتضمن اليوم عقد جلسات توعوية للجمهور، وجرى استعراض مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة التي أطلقها الاتحاد النسائي العام.