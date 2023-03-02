انطلاق معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية «الاثنين»

أبوظبي (وام)

تنطلق الاثنين، 6 مارس الجاري، فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر ثلاثة أيام بتنظيم من وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. ويوفّر المعرض فرصاً وظيفية لمجندي الخدمة الوطنية الذين أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية من خلال توفير الوظائف المناسبة لهم، وتسهيل إجراءات التوظيف من قبل الجهات المشاركة.

ويشارك في المعرض في نسخته السادسة أكثر من 40 مؤسسة من مختلف القطاعات، والذي يعد زيادة بنسبة 100% عن مشاركي النسخة الماضية من المعرض، حيث ستستعرض الجهات المشاركة ضمن مساحة إجمالية تقارب 2292 متراً مربعاً، العديد من الوظائف الشاغرة للخريجين من المجندين الذين يتمتعون بالمسؤولية والانضباط والمهارات والقيم العالية التي غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية. ويعد المعرض إحدى المبادرات القائمة عليها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتي تعنى بتوفير فرص العمل للمجندين ودعم ملف التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية لضمان انخراطهم في سوق العمل، ضمن إجراءات ميسرة ومبسطة فور إنهائهم لبرنامج الخدمة الوطنية، والتأكيد على إعطاء الأولوية للمجندين في الاختيار والتعيين. ومن ضمن المبادرات التي تعمل على تزويد منتسبي الخدمة الوطنية بالمهارات والأدوات اللازمة لتطوير المسار المهني والعملي وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، أطلقت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، مبادرة «هامة» التي خصصت للمجندات الملتحقات بالخدمة الوطنية، حيث تركز على تعزيز جاهزية مجندات الخدمة الوطنية للمستقبل، من خلال 4 مجموعات رئيسية للمهارات المستقبلية، تتضمن المهارات الرقمية، والمهارات الإبداعية، والمهارات المهنية، والمهارات الشخصية، وتشارك المنتسبات من خلاله في أكثر من 50 تدريباً وورشة عمل متخصصة. ويستمر المعرض، حتى 8 مارس 2023.