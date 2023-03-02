أسرة «شام» السورية: الإمارات وطن الإنسانية

منى الحمودي (أبوظبي)

عبر ذوو الطفلة السورية «شام» وشقيقها «عمر» المصابين في زلزال سوريا، عن امتنانهم وشكرهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي (أم الإمارات)، التي وجهت بعلاجهما في أبوظبي وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهما، مؤكدين أن دولة الإمارات هي وطن الإنسانية.

عمر شقيق شام (تصوير: علي عبيدو)

وتفصيلاً، تم نقل الطفلة شام الشيخ محمد (10 أعوام) مع أخيها عمر (15 عاماً)، عبر طائرة خاصة من إسطنبول إلى أبوظبي، بالتعاون بين العمليات الجوية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي و«برجيل القابضة»، في مهمة استغرقت 12 ساعة توجه خلالها فريق طبي متكامل من مدينة برجيل الطبية إلى تركيا مكان وجود الطفلين.

وتعتبر قصة الطفلة «شام» رمزاً للأمل والحياة، حيث بقيت نحو 46 ساعة تحت الأنقاض في شمال غرب سوريا، بعد انهيار منزلها وسقوط السقف على ساقيها مما تسبب بإصابتها بمتلازمة «هرس الأطراف»، وظهرت «شام» في فيديو سابق يوثق إنقاذها والذي انتشر على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيه «شام» ممددة تحت الأنقاض تتحدث مع عناصر الإنقاذ، وتطلب عبوة ماء وتدندن معهم أغنية باسمها، وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها، ثم تئن من بقائها تحت الأنقاض.

كرم الضيافة

من جانبه، ثمن بشار العنديق أحد أفراد عائلة (شام) و(عمر) والذي رافقهما إلى أبوظبي، اللفتة الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، قائلاً: «ممتنون لسمو «أم الإمارات» وقيادة دولة الإمارات على هذا العمل الإنساني النبيل من أجل شام وعمر، ونعرب عن امتناننا لبلد لا مثيل له في كرم ضيافته ولطفه».

وأوضح أنه أثناء الزلزال لم يكن هناك أمل لنجاة أي فرد من العائلة بسبب انهيار المنزل ووقوعه بالكامل، وبلطف الله وعنايته نجت شام وشقيقها عمر ووالدها محمد، بينما توفيت والدة شام وشقيقتها، وتم نقل شام وعمر من سوريا إلى مستشفى أضنه في تركيا بوضع صحي صعب بسبب تعرض أرجلهما للدهس فترة طويلة، مشيراً إلى أن العلاج كان صعباً بسبب الازدحام ووجود عدد كبير من المصابين في مستشفى أضنه، مما تطلب نقلهما إلى مستشفى في إسطنبول.

وأشار إلى أن خطة العلاج في إسطنبول لم تناسب عائلة الطفلين شام وعمر، وقرروا الرجوع إلى سوريا، وحينها تلقت العائلة اتصالات العديد من البلدان، ولكن لم يقدم أحد المساعدة على الفور، كما قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: «من بداية انتقالنا إلى المستشفى في إسطنبول، تواصلت معنا سفارة دولة الإمارات في تركيا وكان القنصل الإماراتي بزيارة مستمرة لنا، حتى أخبرنا بوجود توجيهات لنقل وعلاج الطفلين داخل دولة الإمارات، وأكد أن الإمارات هي أرض الإنسانية، حيث أرسلت فريقاً طبياً لإحضارهما وتلقي العلاج المتخصص والمتقدم لهما»، وقدم شكره لدولة الإمارات وقيادتها التي وقفت منذ بداية كارثة الزلزال مع سوريا ووجهت بتقديم المساعدات، وسرعة الاستجابة.

استجابة سريعة

قال عمران الخوري عضو مجلس إدارة، الرئيس في قطاع تطوير الأعمال في «برجيل القابضة»: تمكنا بفضل الله، من إبداء استجابة سريعة لإحضار المرضى من إسطنبول وذلك بالتعاون مع «آر بي أم» لخدمات الإسعاف، ووجهنا في فترة قصيرة بتكوين فريق طبي لمتخصصين في طب الأطفال وطب الطوارئ والرعاية الحرجة، الذين كانوا على أتم استعداد لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجانها خلال مسار رحلتهما كاملةً إلى وصولهما لمدينة برجيل الطبية لتلقي العلاج المناسب لحالتهما.

وأوضح ناصر الريامي، الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل في مدينة برجيل الطبية، والذي رافق الفريق الطبي في رحلته، أنه تم إجراء تقييم شامل لإصابتهما، ومن ثم نقلهما إلى المطار ومن بعدها لدولة الإمارات، والتقييم الأولي لحالتهما الصحية أكد الحاجة إلى جراحة عاجلة بمجرد وصولهما، وتم تحويلهما إلى وحدة العناية المركزة للأطفال، حيث قام فريق متعدد التخصصات بإجراء تقييم كامل وتخطيط مسار العلاج لهما، منوهاً بأن الطفلين بحاجة إلى علاج تأهيلي ونفسي ووظيفي، وهو الأمر الذي ستقدمه مدينة برجيل الطبية.