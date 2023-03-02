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14 شرطاً لإقامة الخيام الرمضانية

14 شرطاً لإقامة الخيام الرمضانية
3 مارس 2023 01:50

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت دائرة البلديات والنقل 14 شرطاً للحصول على طلب تصريح إقامة خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، مبينة أن التقديم للتصريح يتم من خلال منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة «تم».
وللتقديم على التصريح لإقامة خيمة رمضانية خلال الشهر الفضيل، يتوجب أن لا تزيد مساحة الخيمة على 60 متراً مربعاً، وارتفاع أعلى نقطة في الخيمة عن 4.5 متر، ويُسمح ببناء الخيمة بالمواد الخاصة بالخيام مثل الصوف وبيت الشعر والطربال وغيرها.
وأوضحت الدائرة أنه يسمح بإقامة خيمة واحدة فقط خارج حدود القسيمة، وأن يكون بناء الخيمة أمام منزل مالك القسيمة في المنطقة ما بين القسيمة والرصيف فقط، على ألا تؤثر على حركة المرور في الشارع أو الرصيف أو أي خدمات أخرى.
وتشترط دائرة البلديات والنقل ضرورة الالتزام بعدم القيام بأعمال الحفر، وتجنب وضع الخيمة على الخدمات البارزة أو الملحقات الخدمية مثل المنهول ومحبس الري وفوهة الحريق وغيرها، تحقيقاً لعناصر الأمن وسلامة مرتادي الخيم.
وتشير الاشتراطات إلى أن مالك القسيمة يتحمل كامل المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالمال العام أو الخاص تنتج عن تركيب الخيمة أو إزالتها، وفي حال تركيب الخيمة في مكان آخر غير المُصرّح به، سيكون هذا بمثابة إخلال بشروط التصريح، وبالتالي تعريض المصرح له للإجراءات القانونية المتبعة لدى دائرة البلديات والنقل. 
وأكدت الدائرة أنه لا يُسمح باستخدام معدات الطبخ والفحم في الخيمة، ويتوجب الالتزام بمدة التصريح وإزالة الخيمة وأي مخلفات بالموقع بعد انتهاء المدة المحددة في التصريح، وعدم مزاولة أي أنشطة بيع أو شراء أو تأجير أو ترويج داخل الخيمة، وعدم استخدام مكبرات الصوت خارج أو داخل الخيام، حفاظاً على السكينة العامة وعدم الإزعاج.
ووفقاً للاشتراطات الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية المؤقتة، يحق لدائرة البلديات والنقل طلب إزالة الخيمة فوراً في حال تلقي أي شكوى، أو إذا تم انتهاك أي من متطلبات العمل المذكورة أعلاه.

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تعهد
يتعهد مالك القسيمة بإخلاء مسؤولية البلدية عن أي مطالبات أو التزامات أمام الجهات الحكومية أو غيرها نتيجة استخدامها هذا التصريح، وفي حال تمت مخالفة الاشتراطات السابقة يحق لدائرة البلديات والنقل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة الخيمة على نفقة المالك دون تحمل البلدية أية مطالبات أو تعويضات جراء الإزالة.
كما يتعهد طالب التصريح بالحصول على موافقة الجهات الحكومية من الإدارة العامة للدفاع المدني، وشركة أبوظبي للتوزيع أو شركة العين للتوزيع، والالتزام باشتراطاتها طوال مدة التصريح.

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