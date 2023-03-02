تعاون بين الهلال الأحمر و«كيو القابضة» في المجال الإنساني

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة «كيو القابضة ش.م.خ»، اتفاقية تعاون لتعزيز شراكتهما في المجال الإنساني.

وحددت بنود الاتفاقية آليات التنسيق والتعاون بين الطرفين، ودور الشركة في مساندة جهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب التعاون في تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية، والتنسيق في تنفيذ الحملات الخيرية، والمشاركة في رعاية البرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة، وتبادل المعلومات والخبرات التي تتعلق بعمل كل من الطرفين.

وقع الاتفاقية محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة في الهلال الأحمر، وماجد فؤاد محمد عودة الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو القابضة.

وأبدى الجانبان استعدادهما للتعاون من أجل تحقيق المبادئ المشتركة تجاه العمل الخيري والإنساني، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل مجالات التنسيق بما يعزز جوانب المسؤولية المجتمعية بينهما، وإعطاء نموذج متقدم في مجال التعاون بين المؤسسات الإنسانية المحلية، من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة والبرامج المتكاملة، وحشد الدعم لمبادرات الهلال الأحمر التنموية، وتطوير استراتيجية عمل مشتركة بينهما.

وأكد حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الاتفاقية تجسد حرص الهيئة على بناء شراكات هادفة وبناءة، مع المؤسسات والشركات من أجل ترقية وتطوير مبادراتها محلياً وخارجياً، لتحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية حياة الإنسان والتخفيف من معاناته.

وأشار إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقاً أرحب للتعاون والتنسيق بين الجانبين لخدمة الشرائح المستفيدة من أنشطة وبرامج الهيئة داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أنها تحمل أهدافاً نبيلة وقيمة وتحقق نقلة نوعية في برامج التعاون والتنسيق بين الطرفين.

من جانبه، قال ماجد عودة إن الشركة تتطلع للمزيد من التعاون والشراكة مع الهلال الأحمر، إيماناً بالدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة في مجالات العمل الإنساني محلياً وخارجياً.