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63 ألف مستخدم لـ«العبرة» بعجمان

63 ألف مستخدم لـ«العبرة» بعجمان
3 مارس 2023 01:49

عجمان (الاتحاد) 

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بلغ عدد مستخدمين النقل البحري «العبرة» 63 ألفاً و658 مستخدماً، بواقع 6 آلاف و499 رحلة خلال العام الماضي، وذلك بحسب تقرير هيئة النقل بإمارة عجمان. وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته الهيئة للجمهور، أن 90% شعروا بالراحة والأمان أثناء استخدامهم «عبرة»، وبلغت نسبة رضا المستخدمين عن مواعيد النقل البحري 89%. وخصصت الهيئة 4 محطات للنقل البحري في مناطق الراشدية والزورا ومشيرف وكورنيش عجمان، تعمل على مدار الأسبوع ضمن ساعات عمل مجدولة، وتبلغ سعر تذكرة «العبرة» درهمين للشخص الواحد للانتقال من محطة إلى أخرى، باستثناء محطة الزورا، حيث إن سعر الانتقال منها إلى المحطات الأخرى درهمين و50 فلساً في كلا الاتجاهين، و5 دراهم للراكب الواحد لرحلة مدتها عشر دقائق، أما بالنسبة للتنقلات السياحية تبلغ 50 درهماً لـ 4 ركاب، لرحلة مدتها نصف ساعة، أما بالنسبة لرحلة مدتها ساعة يبلغ سعرها 100 درهم لـ 4 ركاب، ولمدة ساعة ونصف تبلغ سعر التذكرة 150 درهماً لأربعة ركاب.  ووفرت هيئة النقل بعجمان، 3 عبرات مزودة بإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وسترات نجاة وصندوق الإسعافات الأولية، وطفاية حريق، وتتسع العبرة الكبيرة لـ 25 شخصاً، وأما العبرة الصغيرة فتتسع لـ 15 شخصاً.

النقل البحري
عجمان
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