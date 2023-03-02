برق ورعد على الساحل الشرقي وخورفكان

فهد بوهندي (الفجيرة)

هطلت أمطار متفرقة على مناطق متعددة من الساحل الشرقي وإمارة الفجيرة، وتركزت على مدينة خورفكان، صاحبها برق ورعد وكرات متوسطة من البرد، وأدت الأمطار لجريان الوادي الرئيس في خورفكان وامتلاء الشعاب الجبلية وتجمعها في الأودية، وبدورها قامت الجهات المختصة في شرطة المنطقة الشرقية، بتنظيم حركة السير في خورفكان، نظراً لتجمعات الأمطار في الطرقات.

وعبر الأهالي والسكان عن تفاعلهم مع تساقط كرات البرد مع الأمطار الغزيرة بجمع كميات منها، وقد شهدت المناطق السياحية إقبالاً كبيراً بعد توقف الأمطار لخروج الأهالي للاستمتاع ببرودة الطقس ومنظر الغيوم.

ومن جهته، قال المواطن عبدالله النقبي: «كانت السماء ملبدة بالغيوم منذ الصباح، ولكن الأمطار الغزيرة هطلت فجأة مصحوبة ببرد وبأحجام كبيرة نسبياً لم نشهد مثيلاً لها من مدة طويلة.

وقالت المواطنة عائشة الحوسني: «رغم قصر مدة هطول الأمطار، إلا أنها كانت الأكثر غزارة منذ بداية الشتاء، وكمية قطع البرد فيها غزيرة وقد فرحنا بها كثيراً وهي أجمل ما في شتاء الإمارات».