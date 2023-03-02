الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

برق ورعد على الساحل الشرقي وخورفكان

برق ورعد على الساحل الشرقي وخورفكان
3 مارس 2023 01:49

فهد بوهندي (الفجيرة)

أخبار ذات صلة
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية اجتماعات مجموعة العشرين في تعزيز التعاون الدولي

هطلت أمطار متفرقة على مناطق متعددة من الساحل الشرقي وإمارة الفجيرة، وتركزت على مدينة خورفكان، صاحبها برق ورعد وكرات متوسطة من البرد، وأدت الأمطار لجريان الوادي الرئيس في خورفكان وامتلاء الشعاب الجبلية وتجمعها في الأودية، وبدورها قامت الجهات المختصة في شرطة المنطقة الشرقية، بتنظيم حركة السير في خورفكان، نظراً لتجمعات الأمطار في الطرقات.
وعبر الأهالي والسكان عن تفاعلهم مع تساقط كرات البرد مع الأمطار الغزيرة بجمع كميات منها، وقد شهدت المناطق السياحية إقبالاً كبيراً بعد توقف الأمطار لخروج الأهالي للاستمتاع ببرودة الطقس ومنظر الغيوم.
ومن جهته، قال المواطن عبدالله النقبي: «كانت السماء ملبدة بالغيوم منذ الصباح، ولكن الأمطار الغزيرة هطلت فجأة مصحوبة ببرد وبأحجام كبيرة نسبياً لم نشهد مثيلاً لها من مدة طويلة.
وقالت المواطنة عائشة الحوسني: «رغم قصر مدة هطول الأمطار، إلا أنها كانت الأكثر غزارة منذ بداية الشتاء، وكمية قطع البرد فيها غزيرة وقد فرحنا بها كثيراً وهي أجمل ما في شتاء الإمارات».

الأمطار
الساحل الشرقي
الإمارات
خورفكان
الفجيرة
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©