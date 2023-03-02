جامعة الإمارات تطلق 50 فعالية ضمن «شهر القراءة»

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة حزمة من الأنشطة والفعاليات احتفاءً بـ «شهر القراءة الوطني 2023»، الذي ينطلق خلال شهر مارس من كل عام تحت شعار «الإمارات تقرأ»، تأكيداً على أن الجامعة تُعتبر أحد أهم الصروح التعليمية الضخمة التي تهتم ببناء العقول، والعمل على زيادة الارتباط بالقراءة، من أجل بناء جيل قارئ مُتسلّح بالعلم والمعرفة.

حيث وضعت اللجنة العليا المنظمة للفعاليات في الجامعة برنامجاً يتضمن قرابة 50 فعالية بمشاركة مختلف الكليات والأقسام.

وأكد الدكتور حسن النابودة، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، حرص جامعة الإمارات على أن تشارك في شهر القراءة الوطني، وقال: «لا شك أن الاحتفاء بشهر القراءة، يؤكد أن جامعة الإمارات، ماضية بخطى ثابتة وعزيمة قوية في ترسيخ الأهداف التي انطلق من أجلها شهر القراءة منذ مارس 2016. وأضاف: تأتي هذه الفعاليات والأنشطة إيماناً من الجامعة بأهمية دعم ثقافة القراءة، لتكون جزءاً رئيساً من حياتنا اليومية ونبراساً للأفكار المبدعة والكلمة البناءة».

وأوضح: «أن هذه الفعاليات والأنشطة التي خططت لها الجامعة وتُنفذها تحت شعار»الإمارات تقرأ«، يأتي في إطار رعاية ودعم وتوجيهات معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى للجامعة، حيث أولى معاليه اهتماماً كبيراً لتفعيل الأنشطة اللاصفّية بشكل عام والفكرية والأدبية والفنية بشكل خاص، وانعكس ذلك على ما شهدته مكتبة الجامعة من تحديث وتطوير في كافة مرافقها وبرامجها، والتي تلعب دوراً مهماً للباحثين والدارسين والقراء.

وقال النابودة:إن الجامعة تسعى إلى صقل ثقافة أبنائنا الطلبة بالقراءة لكي تتوسع أفاقهم المعرفية، وتحقيق التنمية المستدامة.