تفاهم بين «حمدان بن راشد للأداء التعليمي» و«اليونسكو الإقليمي»

دبي (الاتحاد)

وقعّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مذكرة تفاهم مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي للابتكار في التعليم والذي أقيمت فعالياته بمكتبة محمد بن راشد.

وقع المذكرة كل من الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

وبناء على مذكرة التفاهم، سيتم التعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في العديد من المجالات التي تتمثل في تبادل الإصدارات الخاصة بالتعليم والأبحاث في مجالات الجودة والتميز والإبداع والابتكار، إلى جانب التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع ومبادرات وتنظيم فعاليات مختلفة كالمؤتمرات والندوات والملتقيات وغيرها.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام للمؤسسة: «سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية للدولة، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والمركز، وإيماناً من كلينا على أهمية ترسيخ علاقة الشراكة فيما بيننا والاستفادة من خبرات الطرفين في جميع المجالات التعليمية والمعرفية، مما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ويساهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق التميز ودعم الابتكار في قطاع التعليم».