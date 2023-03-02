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«زايد العليا» تنفذ تجارب أداء لمبادرة «همم موهوبة»

«زايد العليا» تنفذ تجارب أداء لمبادرة «همم موهوبة»
3 مارس 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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تنفذ مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الشهر الحالي، مرحلة تجارب الأداء لمبادرة «همم موهوبة» على مستوى إمارة أبوظبي لاكتشاف واستقطاب الموهوبين من مختلف فئات أصحاب الهمم في عدد من مجالات الفنون المختلفة، وتشمل فنون الأداء، والفنون المرئية، والتقديم الإعلامي، بهدف رعاية ودعم وتنمية مواهبهم، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لمنافسة المواهب العالمية، عبر صياغة برنامج متكامل يضمن صقل تلك المواهب والمهارات لتعزيز حضورها في العديد من المحافل المحلية والدولية.
ودعت المؤسسة الموهوبين على مستوى إمارة أبوظبي حاملي بطاقة أصحاب الهمم، إلى الإسراع في التسجيل عبر الرابط الإلكتروني للمشاركة في تجارب الأداء، وتم تحديد أماكن ومواعيد المشاركة في تجارب الأداء لتقييم المتقدمين من أصحاب الهمم في ثلاث مناطق على مستوى الإمارة، حيث تقام تجارب الأداء في كل من أبوظبي والعين والظفرة على مدى 3 أيام، من 14 وحتى 16 مارس.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
أبوظبي
أصحاب الهمم
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