«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

دبي (وام)

احتفلت وزارة الداخلية، ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني، باليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار «الدفاع المدني والتكنولوجيا في تقييم المخاطر»، في حفل أُقيم في متحف المستقبل بدبي، المكان الذي يحتضن رؤية مستقبلية أكثر استدامة للبشرية، ويعكس توجهات حكومة الإمارات حول الاستعداد للمستقبل، واستشراف متغيراته وتطوراته وتصميم أفكاره وتوجهاته.

شارك في الاحتفال -باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من مارس من كل عام- الشركاء الاستراتيجيون للقيادة العامة للدفاع المدني. حضر الحفل الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، وعبدالله إبراهيم الأحمد، النائب الأول لرئيس قطاع المؤسسات الحكومية بـ«اتصالات من &e»، والمهندس خالد الخطيب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات (نافكو)، وأيمن السبيعي مدير عام شركة حصنتك للمباني والمنشآت، والمديرون العامون لإدارات الدفاع المدني بالدولة.

ونقل اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي -في بداية كلمته بالحفل- تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمجتمعين، وقال: «نحتفل اليوم باليوم العالمي للحماية المدنية والدفاع المدني، حيث نتوجه بالتحية والتقدير لجميع العاملين في أجهزة الدفاع المدني بوطننا الحبيب وعبر العالم، لما يبذلونه من جهود تتطلب أسمى غايات التضحية والفداء، وهم يؤدون مهمة سامية عنوانها التصدي للمخاطر، وغايتها حماية الأرواح والممتلكات والمرافق، ويقفون على أهبة الاستعداد في كل حين عوناً وسنداً ودرعاً لمجتمعاتهم حتى ينعم الجميع بالأمن والأمان».

الأرواح والممتلكات

تناول المتحدثون جهود الدفاع المدني في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة، ودوره الحيوي في مجال سلامة القطاع الصناعي والتجاري في دولة الإمارات، مؤكدين الحرص على دعم جهود القطاع الساعية إلى حفظ الأرواح والممتلكات، وتعزيز وسائل الوقاية وأسس السلامة العامة والحفاظ على المنجزات، والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني.