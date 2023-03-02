شرطة عجمان تناقش «جودة الحياة الأمنية»

عجمان (الاتحاد)

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد مبارك خلفان الرزي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والسادة أعضاء اللجنة من مديري الإدارات، ورؤساء المراكز بشرطة عجمان.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بالسادة المديرين العامين ومديري الإدارات أعضاء لجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة عجمان، وأثنى على جهودهم في تعزيز الأمن والأمان وحماية الإنسان من خلال تنفيذ المبادرات، ودعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تدعم تعزيز الأمن، وتحقق أفضل مستويات جودة الحياة.