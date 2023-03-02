«محاكم رأس الخيمة»: إنجاز 119 ألف معاملة في 2022

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت محاكم رأس الخيمة إحصائيات المعاملات المنجزة والخدمات المقدمة للمتعاملين خلال العام الماضي 2022، والتي بلغت 119 ألفاً و47 معاملة قضائية وعدلية ومجتمعية وأسرية.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن إدارة الخدمات القضائية تصدرت عدد المعاملات المقدمة والتي وصلت فيها إلى 77.893 معاملة، تليها إدارة الكاتب العدل 26.399 معاملة، وإدارة الخدمات المجتمعية بلغت 10.969 معاملة، وبلغت خدمات قسم التسامح الأسري 3.786 معاملة، ليصل إجمالي المعاملات المنجزة 119.047 معاملة. وذكر أنه فيما يخص الخدمات «عن بعد» عبر قنوات المحاكم الرقمية فقد بلغت 49.906 معاملات.