الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تُشارك في «الثقافة المرورية» للأطفال

خلال تقديم هدايا للأطفال المشاركين (من المصدر)
3 مارس 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية اجتماعات مجموعة العشرين في تعزيز التعاون الدولي

شاركت شرطة أبوظبي في مسابقة للإبداع والفن التشكيلي للأطفال لتوثيق رحلة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حديقة الوادي بمدينة العين، حيث ركزت على تعزيز الثقافة المرورية الأطفال وحمايتهم من المخاطر المرورية.
وأوضح العقيد مطر عبدالله المهيري، مدير إدارة المرور بالعين، أن المسابقة نظمها أحد مستشفيات القطاع الخاص، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على استخدام مختلف الأساليب الإيجابية والجاذبة لتوعية الأطفال من خلال مختلف أشكال الفن والإبداع والتلوين والمنشورات الرقمية.
واطلع المشاركون على أهداف دورية السعادة في تعزيز الإيجابية المرورية ودور دورية الطفل في التثقيف المروري.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الثقافة المرورية
الثقافة المرورية للأطفال
السلامة المرورية
التوعية المرورية
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©