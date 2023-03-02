شرطة أبوظبي تُشارك في «الثقافة المرورية» للأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في مسابقة للإبداع والفن التشكيلي للأطفال لتوثيق رحلة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حديقة الوادي بمدينة العين، حيث ركزت على تعزيز الثقافة المرورية الأطفال وحمايتهم من المخاطر المرورية.

وأوضح العقيد مطر عبدالله المهيري، مدير إدارة المرور بالعين، أن المسابقة نظمها أحد مستشفيات القطاع الخاص، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على استخدام مختلف الأساليب الإيجابية والجاذبة لتوعية الأطفال من خلال مختلف أشكال الفن والإبداع والتلوين والمنشورات الرقمية.

واطلع المشاركون على أهداف دورية السعادة في تعزيز الإيجابية المرورية ودور دورية الطفل في التثقيف المروري.