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شرطة دبي تنظم «التحديات الجنائية»

عدد من القيادات الشرطية خلال اللقاء (من المصدر)
3 مارس 2023 01:48

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، فعالية «اللقاء المفتوح لطلبة الجامعات والكليات لمواجهة التحديات الجنائية» في نادي ضباط الشرطة، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، وبحضور نواب المدير العام ومساعديه ومديري الإدارات الفرعية، والمشرف العام لمجلس طلبة الكليات والجامعات، ورئيس المجلس ونائبه، ونخبة من الضباط والخبراء من القطاع الجنائي.
ويهدف اللقاء الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مجلس طلبة الكليات والجامعات بشرطة دبي، إلى إيجاد المبادرات المبتكرة لمكافحة الجرائم بكافة أنواعها وأساليبها، والتوصل إلى حلول ومقترحات تخدم عملية مكافحة الجريمة، ومشاركة المجتمع بما فيهم المجتمع الطلابي، استراتيجية شرطة دبي وتوجهاتها الاستراتيجية.
وأكد اللواء جمال الجلاف، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إشراك المجتمع والتواصل معه، لتقديم الحلول والأفكار والمبادرات النوعية في مختلف المجالات الأمنية بما فيها القطاع الجنائي، مضيفاً أن لقاء الطلبة الجامعيين يأتي من منطلق الإيمان بقدرة الشباب الدارسين على المساهمة في إيجاد حلول وأفكار إبداعية، تدعم تطوير منظومة العمل الأمني، وتعزز من مستوى التواصل الفكري بين فئة الطلبة والقطاع الشرطي، بما يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي «مدينة آمنة».

شرطة دبي
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