بلدية أبوظبي تفتتح فعاليات أسبوع التشجير الـ43

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت بلدية مدينة أبوظبي، أمس، في مقرها الرئيس - فعاليات أسبوع التشجير الثالث والأربعين بحضور محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة بالإنابة عن معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وعدد من المديرين التنفيذيين وممثلي المؤسسات والبلديات وحشد كبير من الحضور.

وضمن إطار فعاليات اليوم الافتتاحي لأسبوع التشجير في بلدية مدينة أبوظبي، قام الأميري والقبيسي والحضور بجولة ميدانية ضمن أروقة المعرض الزراعي المصاحب، كما نفذا التقليد السنوي المرتبط بأسبوع التشجير من خلال زراعة شجرة (الغاف) في الساحة الخارجية للبلدية، وبعد ذلك انطلقت أعمال (ملتقى التجميل الزراعي).

من جانبه، أكد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية، أن أسبوع التشجير الثالث والأربعين تحت عنوان (معاً فلنزرع الإمارات)، و(ملتقى التجميل الزراعي) يعكسان حرص بلدية مدينة أبوظبي على تنويع معايير التجميل الزراعي والارتقاء بالمظهر الجمالي .