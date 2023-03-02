ندوة في مكتبة زايد حول أثر الاستدامة والتغير المناخي

العين (الاتحاد)

نظمت مكتبة زايد المركزية بدائرة الثقافة والسياحة ندوة علمية حول أثر الاستدامة والتغير المناخي في دولة الإمارات تزامناً مع مناسبة عام الاستدامة 2023، وذلك بمسرح المكتبة في مدينة العين، بمشاركة الدكتورة طريفة السميطي والدكتور عبدالقادر أبو القاسم والدكتور خالد حسين من جامعة الإمارات. بحضور مديرة المكتبة لطيفة الكويتي، والموظفين وجمع كبير من طلاب وطالبات الجامعات، والكليات والثانوية العامة والمتطوعين.

وتناولت الندوة عدداً من المحاور حول الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال الاستدامة ودور الأفراد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تم استعراض الجهود في مواجهة آثار التغير المناخي. وأيضاً استخدام تكنولوجيا الدراسات البيئية، وتخلل الندوة مداخلات وحوارات تفاعلية بين المحاضرين والحضور. كما صاحب الندوة معرض بيئي ولوحات فنية بمنتجات وأعمال طلبة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.