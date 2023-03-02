الإمارات تدين التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، رفض دولة الإمارات الممارسات كافة، التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي دعها فيها إلى تدمير قرية فلسطينية تصل إلى حد التحريض على العنف، وطلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التنصل منها علناً.

وأدلى سموتريتش، وهو قومي متطرف في ائتلاف نتنياهو اليميني، بهذه التصريحات في مؤتمر عقده، أمس الأول، وسط سلسلة من المواجهات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ورداً على سؤال عن الهجوم، الذي شنه مستوطنون على قرية حوارة الفلسطينية في مطلع الأسبوع الجاري، قال سموتريتش: «أعتقد أن حوارة يجب محوها».

وأضاف: «أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس للصحفيين: إن تصريحات سموتريتش «بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز».

وأضاف: «نستنكر هذه التصريحات الاستفزازية التي تصل أيضاً إلى حد التحريض على العنف».

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الهجوم الذي وقع بقرية حوارة وأودى بحياة فلسطيني.

وقتلت القوات الإسرائيلية، أمس الأول، فلسطينياً، واعتقلت ستة آخرين يشتبه في ضلوعهم في مقتل شخص يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية بالرصاص في الضفة الغربية يوم الاثنين الماضي.