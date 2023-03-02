حمدان بن زايد يبحث مع ملك ماليزيا العلاقات الثنائية
حمدان بن زايد يبحث مع ملك ماليزيا العلاقات الثنائية
2 مارس 2023 20:43
التقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة اليوم صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا وذلك في مقر إقامته بأبوظبي.
ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بملك ماليزيا والوفد المرافق له وتبادل معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
واستعرض الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء .. الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة خديم عبدالله الدرعي المستشار بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.