«هيئة المعرفة» تعلن نتائج الرقابة في 32 مدرسة خاصة «هندية» بدبي

دينا جوني (دبي) –

يتلقى نحو 73% من طلبة المنهاج الهندي في دبي تعليماً ضمن فئة «جيد» أو أفضل في العام الدراسي الحالي 2022- 2023، وفقاً لنتائج دورة الرقابة المدرسية الأخيرة التي نفذت في 32 مدرسة خاصة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وأعلنت الهيئة عن ارتفاع أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً ضمن فئة «جيد جداً» إلى 42% مقارنة بنسبة 37% في العام الدراسي 2019- 2020.

وشهد العام الدراسي الحالي التركيز خلال عمليات الرقابة المدرسية على مدى جودة دمج المدارس التي تطبق المنهاج الهندي أو الباكستاني لجودة حياة طلبتها ضمن سياساتها ومناهجها، حيث تشير النتائج إلى أن خدمات وأنشطة جودة الحياة في 78% من هذه المدارس ضمن المستويين «عالٍ» أو «عالٍ جداً».

وبحسب نتائج الدورة الحالية 2022-2023 من الرقابة المدرسية في المدارس التي تطبق المنهاج الهندي، فقد حققت مدرسة واحدة جودة أداء ضمن الفئة «متميز»، فيما تم تصنيف 10 مدارس ضمن الفئة «جيد جداً» و10 مدارس ضمن الفئة «جيد» و11 مدرسة في الفئة «مقبول»، فيما لم تُصنف أي من هذه المدارس ضمن الفئتين «ضعيف» أو «ضعيف جداً». وفي المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الباكستاني، حصلت المدرستان اللتان تطبقان المنهاج الباكستاني على تصنيف ضمن الفئة «مقبول» ويبلغ عدد طلبة هاتين المدرستين 2754 طالباً وطالبة.