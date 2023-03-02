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محمد بن راشد يزور معرض "آرت دبي"

محمد بن راشد يزور معرض "آرت دبي"
2 مارس 2023 19:12

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إن "الفن هم المحرك الرئيسي للخيال والإبداع في مختلف الحضارات".

وكتب سموه على موقع تويتر "خلال زيارة معرض آرت دبي اليوم".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "130 صالة لعرض أعمال الفنانين من أربعين دولة حول العالم".

وأكد سموه أن "الفن هو اللغة المشتركة بين الدول والثقافات.. الفن هم المحرك الرئيسي للخيال والإبداع في مختلف الحضارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الفن
آرت دبي
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