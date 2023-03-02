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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
2 مارس 2023 18:56

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب.
الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج
فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:46 والمد الثاني عند الساعة 33:01 الجزر الأول عند الساعة 18:02 والجزر الثاني عند الساعة 04:54.
بحر عمان: متوسط الموج
فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند الساعة 07:34 الجزر الأول عند الساعة 13:48 والجزر الثاني عند الساعة 02:54.

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