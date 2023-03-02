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انطلاق أطول مهمة فضاء بتاريخ العرب.. قصة نجاح إماراتية جديدة

انطلاق أطول مهمة فضاء بتاريخ العرب.. قصة نجاح إماراتية جديدة
2 مارس 2023 18:30

بدأت الإمارات تنفيذ واحد من أبرز استحقاقاتها الفضائية المجدولة في عام 2023 وذلك مع انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة "طموح زايد 2" التي تستمر 6 أشهر.  

ونشر الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء عبر «تويتر»: «تابعوا وصول رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في 3 مارس».

وأضاف: «يبدأ البث المباشر عند الساعة 8:30 صباحًا (بتوقيت دولة الإمارات). ويتم الالتحام بين مركبة دراجون ومحطة الفضاء الدولية عند الساعة 10:17 صباحًا».

وتابع: «أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب انطلقت.. قصة نجاح إماراتية جديدة بدأت.. وغدًا اللقاء على متن محطة الفضاء الدولية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
الإمارات
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