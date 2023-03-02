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محمد بن راشد: التقدير العالمي للإمارات نتيجة جهود آلاف فرق العمل

محمد بن راشد: التقدير العالمي للإمارات نتيجة جهود آلاف فرق العمل
2 مارس 2023 17:27

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، أن التقدير العالمي لمكانة الإمارات جاء نتيجة جهود آلاف فرق العمل.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «التقدير العالمي لمكانة دولة الإمارات جاء نتيجة جهود آلاف فرق العمل في الاقتصاد والسياسة والإعلام والثقافة وفي قطاع الفضاء وغيرها من القطاعات لبناء سمعة دولية راسخة».

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وأضاف سموه: «مكانة دولة الإمارات وصورتها مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة».

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، والذي يشمل 121 دولة حول العالم، يؤشر إلى صحة منهجيتها التنموية ودورها المؤثر اقتصادياً وسياسياً وتنموياً على الساحة الدولية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
الاقتصاد
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