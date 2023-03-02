أمطار وبرد.. وانخفاض درجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت، اليوم، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، مصحوبة بسقوط برد، وأدت إلى جريان الأودية، وتسببت في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة. وتشهد الدولة حالة جوية تستمر حتى السبت المقبل، حيث تتأثر بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، تصاحبه كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، وتشكيلات من السحب العالية والمتوسطة، تتحرك من الغرب إلى الشرق، يصاحبها سقوط أمطار. ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية، على بعض المناطق الشرقية، والشمالية، التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن أماكن جريان الأودية. وسجل جبل جيس أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 11.6 درجة مئوية الساعة 03:45. وشملت مناطق الهطول الغزيرة مع برد دبا، وضدنا والبدية، والفقيت، والعقة، وشرم بالفجيرة، ودبا الحصن وخورفكان بالشارقة، والمقطع والسلمة وشارع الإمارات والمنطقة الصناعية بأم القيوين، والفاية والقصيدات وكورنيش رأس الخيمة، والسيح، والظيت، وشمل والنخيل، برأس الخيمة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.