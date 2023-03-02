«الطوارئ والأزمات» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من خبراء وقادة الطوارئ والأزمات

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حفل تخريج عدد من موظفيها في برنامجي «قيادات المستقبل» و«خبراء الطوارئ والأزمات والكوارث»، وذلك ضمن خطة استراتيجية في تأهيل وتهيئة القادة والخبراء المستقبليين في مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، وذلك بغرض صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً ومرونة. حضر حفل التخريج سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فيما تقدم بتخريج الدفعة الأولى من البرنامجين، سعادة علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة، وشهد مراسم التخريج عدد من مدراء الإدارات وموظفي الهيئة. وقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: إن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تمضي في خطى القيادة الرشيدة للمضي في مسار التطور والجاهزية، وإنه من خلال الأجيال الجديدة من القادة والخبراء في مجالات الطوارئ والأزمات نحقق مستقبلاً يوازي طموحات دولة الإمارات التي لا تعرف الحدود والمستحيل، ونحقق من خلالها رؤيتنا «دولة آمنة وقادرة على الصمود» من خلال تسخير طاقات شبابنا وبناء قدراتهم القيادية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

كما حث معاليه القيادات والخبرات الشابة على ديمومة هذا النجاح والتوفيق الذي أتمموه من خلال البرنامجين، وصقل مهاراتهم والاستمرار في السعي نحو التعلم والتطور تطلعاً لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسهم برنامج «قيادات المستقبل» من خلال أهدافه التي تتمحور حول بناء جيل من القيادات المتمكنة في منظومة الطوارئ والأزمات، في تعزيز رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات والقدرات التي من شأنها أن تدعم خريطة الطريق الوطنية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، فيما يقدم برنامج خبراء الطوارئ والأزمات بوابة لمنتسبيه لإعدادهم ككوادر وطنية معتمدة ومتخصصة في مجال الطوارئ والأزمات، ليكونوا اللبنة الأساسية لقاعدة من الخبرات الوطنية المتقدمة.