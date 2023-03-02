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50 % خصماً على المخالفات المرورية بالشارقة

50 % خصماً على المخالفات المرورية بالشارقة
2 مارس 2023 15:29

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن بدء تطبيق خصم المخالفات المرورية بنسبة 50% ويستمر حتى 31 مارس الجاري، وذلك ضمن القرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن مشروع الخصم الدائم لتنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في الإمارة، والذي جرى الإعلان عنه أول أمس.
وأوضح المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن خصم المخالفات بنسبة 50% جاء بهدف تسوية المخالفات القديمة قبيل تطبيق الخصم الدائم للمخالفات، ويشمل جميع المخالفات المسجلة قبل تاريخ 31 مارس 2023، فيما عدا المخالفات المشددة.
ودعا مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من قرار خفض المخالفات، وتسوية الأوضاع، منوهاً إلى أن خدمة تسديد المخالفات متوفرة عبر تطبيق شرطة الشارقة، وتطبيق وزارة الداخلية، إلى جانب أجهزة «سهل» المنتشرة في مراكز الشرطة والمراكز التجارية في الإمارة.

شرطة الشارقة
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