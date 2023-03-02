شرطة أبوظبي تدعو السائقين للإلتزام بقواعد "خط السير الإلزامي"
شرطة أبوظبي تدعو السائقين للإلتزام بقواعد "خط السير الإلزامي"
2 مارس 2023 13:20
بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية للسائقين حول الالتزام بخط السير الإلزامي "يمين / يسار" من خلال اتباع القواعد التالية يجب عند الانعطاف وتغيير اتجاه مركبتك بالتقاطعات الالتزام بخط السير الالزامي على اليمين عند الانعطاف يميناً وعلى اليسار عند الانعطاف يساراً وتجنب تغيير مسارك الإلزامي وتفادى التجاوز والخروج من مسار إلى آخر، تأكد مما توضحه علامات الإشارات الضوئية واتبع الأسهم الأرضية على الطريق.. بالتزامك بقواعد السير وقوانين المرور تعزز سلامتك وسلامة الآخرين.