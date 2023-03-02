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عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند

عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند
2 مارس 2023 13:20

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - كلا على حدة - عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت في الهند.

فقد التقى سموه معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية ومعالي جيمس كليفرلي وزير الخارجية والتنمية البريطاني ومعالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة ومعالي ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل.

واستعرض سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية العلاقات الثنائية وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجموعة العشرين ومنها أمن الغذاء والطاقة والعمل متعدد الأطراف والتعاون والتنمية والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث.

وأكد سموه خلال اللقاءات أهمية اجتماعات مجموعة العشرين بالهند في تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل صياغة حلول للعديد من التحديات التي تواجه العالم بالإضافة إلى التباحث في عدد من الملفات المهمة المرتبطة بمسارات التنمية المستدامة في المجتمعات مثل الأمن الغذائي ومكافحة التغير المناخي.

 

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الهند
عبدالله بن زايد
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