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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن تنظيم «الشارقة للبحوث»

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن تنظيم «الشارقة للبحوث»
2 مارس 2023 13:44

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة».

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وبحسب المرسوم يتولى إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة» مجلس إدارة يُشكّل بقرار من رئيس الجامعة الأميركية في إمارة الشارقة بعد موافقة مجلس أمناء الجامعة، ويُنظم القرار صلاحيات واختصاصات المجلس ونظام عمله ومدة العضوية فيه. وتُعيّن الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي بصفتها رئيسة الجامعة الأميركية في إمارة الشارقة، رئيسةً لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة» ورئيسةً لمجلس إدارة المجمع.

 

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
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