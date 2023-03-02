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هزاع المنصوري: سعادتي لا توصف بأن أرى أخي سلطان بين النجوم

هزاع المنصوري: سعادتي لا توصف بأن أرى أخي سلطان بين النجوم
2 مارس 2023 12:17

انطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي اليوم، إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب.

وقال رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أول إطلاق أشهده.. عاجز عن وصف الحدث ولكن سعادتي لا توصف بأن أرى أخي سلطان بين النجوم".

وسيخوض رائد الفضاء سلطان النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، حيث سيخوضها  لمدة 6 أشهرعلى متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان النيادي
هزاع المنصوري
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