محمد بن زايد: انطلاقة جديدة لطموح الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي
محمد بن زايد
2 مارس 2023 11:20
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"،عن فخره برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وشباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية.
وتمنى سموه التوفيق لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي والعودة سالماً إلى أهله وبلده.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي في ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.. أدعو الله له بالتوفيق والعودة سالماً إلى أهله وبلده.. فخورون به وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية.
وانطلقت اليوم - الساعة 9:34 صباحا بتوقيت دولة الإمارات - أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.