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الإمارات تعانق الفضاء.. بأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

الإمارات تعانق الفضاء.. انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب
2 مارس 2023 10:29

نجحت دولة الإمارات بفضل رؤى قيادتها الرشيدة في تحقيق إنجازات ونجاحات متتالية في قطاع الفضاء بما يعزز تنافسيتها عالمياً ويسهم في تنويع اقتصادها عبر تبني قطاعات جديدة ومتقدمة تلعب دوراً رئيساً في دعم اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. ووضعت الإمارات اقتصاد الفضاء ضمن أهم أولوياتها للخمسين عاماً المقبلة.

انطلقت اليوم - الساعة 9:34 صباحا بتوقيت دولة الإمارات - أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6

وانطلق أفراد طاقم المحطة الفضائية الأربعة الساعة 1234 صباحا بالتوقيت المحلي (0534 بتوقيت جرينتش) من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في فلوريدا على متن مركبة "كرو دراجون" من شركة الفضاء الخاصة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.

ومن المتوقع أن يصل الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية غداً الجمعة على أن يبقى هناك لمدة ستة أشهر تقريبا.

وانطلق، سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، وطاقم مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية، في أطول مهمة لرائد فضاء عربي، بعدما تم تأجيل الإطلاق يوم الاثنين الماضي، بسبب مشكلة تتعلق بالأنظمة الأرضية.

وتعد مهمة crew-6 أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، كما ويضم طاقم المهمة إلى جانب سلطان النيادي كلاً من قائد المهمة رائد الفضاء ستيفن بوين «ناسا»، وقائد المركبة رائد الفضاء وارين هوبيرغ «ناسا»، واختصاصي مهمة رائد الفضاء أندري فيدياييف «روسكوزموس»، في حين يشمل الطاقم الاحتياطي للمهمة كلاً من: رائد الفضاء هزاع المنصوري، وقائد المركبة الفضائية ياسمين مغبيلي «ناسا»، وطيار أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية، وكونستانتين بوريسوف من وكالة الفضاء الأوروبية.

ويقوم النيادي خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي، وستسهم النتائج المتوقعة حول هذه المهمة بإفادة المجتمع العلمي وقطاع الفضاء عالمياً، كما ستجعل الإمارات أول شريك من خارج محطة الفضاء الدولية والدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وتعمل على تدريبهم وإعدادهم للسير في الفضاء.

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