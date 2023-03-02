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الإمارات

سلطان النيادي في رسالة صوتية من داخل المركبة دراجون

سلطان النيادي في رسالة صوتية من داخل المركبة دراجون
2 مارس 2023 10:11

وجه سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي الشكر إلى القيادة الرشيدة ووالده وأمه في أول رسالة صوتية من المركبة دراجون.

وأضاف النيادي: "في المرة المقبلة التي سأكلمكم بها سأكون بإذن الله على متن محطة الفضاء الدولية..سأكلمكم وعلى ذراعي علم الإمارات.. وفي قلبي طموح زايد .. دعواتكم و إلى لقاءٍ قريب من الفضاء..".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان النيادي
الفضاء
الإمارات
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