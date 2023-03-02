بث مباشر لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

انطلقت اليوم - الساعة 9:34 صباحا بتوقيت دولة الإمارات - أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.
استعد طاقم مهمة Crew-6 لمغادرة مبنى نيل أرمسترونغ للعمليات في مركز كينيدي للفضاء.
وغادر رائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه بطاقم Crew-6 إلى مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء.
ووصل رائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في طاقم Crew-6 إلى مجمع الإطلاق 39A.
وانطلق اليوم، سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، وطاقم مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية، في أطول مهمة لرائد فضاء عربي، بعدما تم تأجيل الإطلاق يوم الاثنين الماضي، بسبب مشكلة تتعلق بالأنظمة الأرضية. فيما أكدت وكالة «ناسا» أن اختيار الموعد الجديد يستند إلى معالجة المشكلات التقنية التي تسببت في إلغاء الإطلاق الأول.