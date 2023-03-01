رئيس الدولة: مد جسور التعاون مع شعوب العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمنياته لسفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الصديقة، التوفيق في خدمة مصالح الدولة، ومد جسور الصداقة والتعاون مع شعوب العالم. وقال سموه عبر «تويتر»: «شهدت أداء القسم لسفرائنا الجدد المعينين لدى عدد من الدول الصديقة.. تمنياتي لهم التوفيق في خدمة مصالح الدولة ومد جسور الصداقة والتعاون مع شعوب العالم».

وكان أدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليمين القانونية، عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الصديقة.

وحث سموه السفراء الجدد في مهامهم، على العمل الدؤوب لترسيخ علاقات الصداقة الطيبة التي تجمع دولة الإمارات والدول الصديقة، والبناء على الروابط المتينة التي تأسست خلال عقود، لتعزيز الشراكات والمصالح المتبادلة بين دولة الإمارات وهذه الدول.