210 آلاف درهم و50 طن تبرعات من «الاتحاد الخيرية» لحملة جسور الخير

عجمان (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، تبرعها بمبلغ 210 آلاف درهم، و50 طناً من التبرعات العينية من المواد الغذائية والملابس، لصالح حملة «جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لنجدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وتأتي مشاركة مؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان بحملة جسور الخير، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة بدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين من الزلزال الذي ضرب البلدين في السادس من شهر فبراير الماضي.

وسلم حارب العرياني، الأمين العام لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، شيك التبرع، إلى محمد عمر الشمري، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، بحضور ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان.

وأكد الجنيبي، حرص المؤسسة على المشاركة في حملة جسور الخير التي تعتبر أحد أهم المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز استجابتها الإنسانية لصالح المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وتسخير الإمكانات الإغاثية واللوجستية، والكوادر البشرية والتطوعية، للحدِّ من تداعيات الكارثة على حياة المنكوبين في البلدين.

وقال: إن «الحملة تعكس قيم التكافل والتراحم التي تجسدها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الشعوب المحتاجة، وتشكّل ترجمة صادقة لتوجهات قيادة الدولة الرشيدة لمد يد العون والمساعدة للجميع».

وأضاف: «تعكس الحملة ثقافة البذل والعطاء التي يتوارثها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، مفاهيم العمل والخيري والإنساني، وهي ترجمة فعلية لسياسة الإمارات في قطاع العمل الخيري والإنساني، وتنسجم مع رؤية قيادة الدولة الرشيدة والرسالة الحضارية الموجهة للعالم أجمع».