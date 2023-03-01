الإمارات تشارك في اجتماع فريق عمل الاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العشرين

لكناو، الهند (وام)

أكد صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، أن الإمارات تولي اهتماماً واضحاً وتبذل جهوداً مكثفة ومتسارعة لتبني أحدث التقنيات الرقمية والاستثمار في المهارات الرقمية، وتطبيق آليات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات لضمان اقتصاد رقمي رائد عالمياً.

جاء ذلك، خلال مشاركة مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، في أول اجتماع لفريق عمل الاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العشرين التي تضم معظم أكبر الاقتصادات في العالم، ضمن مشاركة الإمارات كدولة ضيف في أعمال مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة لكناو برئاسة جمهورية الهند.

وتناول الاجتماع أهمية مشاركة تجارب دول مجموعة العشرين الاستثنائي في تعزيز التحول الرقمي، واستخدامات التقنيات الرقمية المختلفة في المجالات كافة ذات الأولوية، وأسس أفضل بنية تحتية رقمية ودور الاستباقية في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأكد صقر بن غالب، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى الحلول الرقمية وتوظيف التقنيات الحديثة لاستكشاف فرص استثنائية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز بنيتها التحتية الرقمية لمواصلة مسيرة التنمية وتحقيق أفضل النتائج، حيث حققت عام 2022 المركز الأول عربياً، والثالث عشر عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في قفزة نوعية عكست جهودها في تبني التقنيات الرقمية.

وأشار إلى تجارب الدولة في إطلاق المحفظة الرقمية والتوقيع الرقمي، والهوية الرقمية ما عزز جهود التحول الرقمي وتبني الحلول القائمة على الرقمنة، وأتاح للمجتمع إمكانية الدخول بشكل آمن إلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والاستفادة من أكثر من 6000 خدمة تقدمها أكثر من 130 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية وخاصة.

وأشاد بن غالب بجهود جمهورية الهند وتجاربها الناجحة في إطلاق أكثر من مليار هوية رقمية لمواطنيها وربطها بمنصة رقمية واحدة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الرقمي ومواءمة هذه الجهود من خلال مجموعة العشرين للوصول إلى التحول الرقمي الشامل في ما يخص الهوية الرقمية عالمياً.

وقال بن غالب: إن إلمام أكثر من 400 موظف حكومي وصانع قرار بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي، ومشاركة أكثر من 22,000 شخص في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي ومبادرات مقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، يترجم رؤية القيادة بأهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز المهارات الرقمية وتنميتها لتحقيق ريادة دولة الإمارات.

وأوضح أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز قدرات الكوادر المتميزة في مجال الرقمنة وصقل مهاراتهم ومواهبهم وتهيئة بيئة رقمية لتعزيز مشاركتهم في ابتكار حلول ذكية ودعم الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى دور المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في نشر المعرفة والتعليم في مختلف الدول منذ إطلاقها عام 2020 وبناء جسور العلم والمعرفة الرقمية بعدد من اللغات ومع مختلف دول العالم.

وقال بن غالب: إن المدرسة الرقمية وصلت إلى 7 دول ووفرت التعليم لـ40,000 طالب على أيدي أكثر من 1000 معلم بشكل رقمي، وأشار إلى مبادرات الدولة الأخرى مثل مليون مبرمج عربي، وإطلاق الهيئة الوطنية للمؤهلات التي تعمل على تنمية وتطوير مؤهلات المواهب وفقاً لمعايير دولية وعالمية بهدف دعم متطلبات سوق العمل المتغيرة، وبناء جيل واعد لقيادة أفضل مستقبل للاقتصاد الرقمي.

كما استعرض مكتب الذكاء الاصطناعي أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2022 بهدف مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصبح الدولة مركزاً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.

وتسعى دولة الإمارات من خلال مشاركتها كدولة ضيف خلال رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين، بعد مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف خلال رئاسة إندونيسيا، ورئاسة المملكة العربية السعودية عام 2020، لتعزيز أوجه التطوير في مختلف القطاعات الحيوية، والبحث في سبل التعاون الاقتصادي والرقمي.

واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2018، والتي حققت مستهدفاتها عام 2022، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف إلى ضمان ريادة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء المهارات الرقمية وتعزيز جاهزية المجتمع الرقمية، والتي حققت من خلالها إنجازات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، أهمها إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة في تأهيل الطلاب في هذا المجال ومختبرات الذكاء الاصطناعي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي، والمعاهد الهندية للتكنولوجيا، إحدى الجامعات المرموقة في جمهورية الهند التي ستتفتح أول مقر لها خارج الهند في دولة الإمارات، ما يعزز التركيز في أبحاث معالجة اللغة الطبيعية والتقنيات الرقمية المختلفة، وبناء المواهب لضمان أفضل مستقبل رقمي للأجيال المقبلة.