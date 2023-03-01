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الإمارات

لجنة «الوطني» تلتقي مجموعة «الصداقة الكورية الإماراتية»

عائشة البيرق ولي ميونج سو والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
2 مارس 2023 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة عائشة رضا البيرق، نائبة رئيس المجموعة، لي ميونج سو، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية الإماراتية لدى الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا والوفد المرافق.
حضر اللقاء كل من: ناصر محمد اليماحي عضو المجموعة، ومحمد أحمد اليماحي، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الكورية، وأهمية تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين البرلمانين الصديقين، في تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا.
وأشاد الجانبان بتطور العلاقات البرلمانية بين الجانبين من خلال عقد اجتماعات لجان الصداقة، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، والتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح التعايش السلمي بين الشعوب.
وأكد اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا والتي تمتد لأكثر من 40 عاماً، وحرص كلا القيادتين الحكيمتين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، بما في ذلك الطاقة والصناعة والطاقة المتجددة وجهود الحد من الانبعاثات وإيجاد الحلول للتحديات المناخية، والتأكيد على أهمية تطوير مستوى الاستثمار بين البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات والتنمية الإقليمية المتوازنة.
وأشار اللقاء إلى إعلان دولة الإمارات عام 2023 «عام الاستدامة» لإبراز جهود الدولة في تعزيز العمل الجماعي والدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، والإشارة إلى تطلع دولة الإمارات إلى استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP 28 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي سيعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
كوريا
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