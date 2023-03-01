علي النعيمي يلتقي سفير إسرائيل

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة بأبوظبي، أمس، أمير حايك، سفير دولة إسرائيل.

حضر اللقاء، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، ومحمد أحمد اليماحي، وناصر محمد اليماحي.

وأكد اللقاء تطور العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأهمية تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين من خلال الزيارات البرلمانية والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الجانبان إلى أهمية الاتفاق الإبراهيمي في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار في المنطقة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.