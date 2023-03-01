«البرلمانية الإماراتية» تشارك في اجتماعات الرباط

أبوظبي (الاتحاد)

شارك أعضاء مجموعة الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في أعمال الجلسة السابعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض التي انطلقت أعمالها في العاصمة المغربية الرباط.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية المشاركة في الجلسة كل من: عائشة محمد الملا رئيسة المجموعة، والدكتورة هند حميد العليلي نائب رئيس المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية، وضرار حميد بالهول، وصابرين حسن اليماحي أعضاء المجموعة، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وحسب جدول الأعمال، شارك وفد الشُعبة في اجتماع المجموعات الجيوسياسية، والجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يشارك كذلك في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وسيتم عرض تقرير حول الأنشطة المستقبلية للمنصة الاقتصادية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بعد منتدى مراكش، والتصويت على القرارات واختتام أعمال الجلسة.