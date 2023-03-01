الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«البرلمانية الإماراتية» تشارك في اجتماعات الرباط

وفد الشُعبة البرلمانية خلال الاجتماع (من المصدر)
2 مارس 2023 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيتي والتعاون يفتتحان «الجولة 24» في «دوري الأولى»
38 نزالاً في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين

شارك أعضاء مجموعة الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في أعمال الجلسة السابعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض التي انطلقت أعمالها في العاصمة المغربية الرباط.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية المشاركة في الجلسة كل من: عائشة محمد الملا رئيسة المجموعة، والدكتورة هند حميد العليلي نائب رئيس المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية، وضرار حميد بالهول، وصابرين حسن اليماحي أعضاء المجموعة، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وحسب جدول الأعمال، شارك وفد الشُعبة في اجتماع المجموعات الجيوسياسية، والجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يشارك كذلك في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وسيتم عرض تقرير حول الأنشطة المستقبلية للمنصة الاقتصادية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بعد منتدى مراكش، والتصويت على القرارات واختتام أعمال الجلسة.

المجلس الوطني الاتحادي
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الشعبة البرلمانية
الإمارات
الرباط
المغرب
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
دنيا
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
اليوم 15:20
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
عربي ودولي
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
اليوم 15:07
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 15:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©