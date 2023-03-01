700 ألف شخص داخل الدولة يستفيدون من «إفطار صائم» في رمضان

هالة الخياط (أبوظبي)

تباشر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الأيام المقبلة بالتجهيز لإقامة الخيام الرمضانية إيذاناً ببدء تنفيذ مشروع «إفطار صائم» الذي سيستفيد منه خلال شهر رمضان الفضيل 700 ألف شخص على مستوى الدولة، بقيمة 7 ملايين درهم.

وتدرس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العروض المقدمة لها من الشركات المعنية لتنفيذ الخيام الرمضانية وإعداد الوجبات، وفق اشتراطات «الهيئة» ومعايير الأمن والسلامة، مبينة أن العام الحالي سيشهد زيادة في عدد الخيام الرمضانية وأماكن توزيع وجبات إفطار صائم.

ويأتي مشروع إفطار صائم في إطار حملة الهيئة الرمضانية الموسمية «رمضان...عطاء مستمر»، الذي سيستفيد منه على مستوى الدولة 831 ألفاً و205 أشخاص، بقيمة 20 مليوناً و146 ألف درهم.

وفي التفاصيل، سيكون المستفيدون موزعون كالآتي: 700 ألف شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم بقيمة 7 ملايين درهم، فيما يستفيد 51 ألفاً و205 أشخاص من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 5 ملايين و146 ألف درهم، إلى جانب 80 ألف شخص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 8 ملايين درهم.

وتستهدف فعاليات حملة رمضان لهذا العام تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخيرية التي تتوسع في الداخل والخارج، وتحقيقا لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة.

جسور التواصل

تستهدف فعاليات حملة رمضان لهذا العام تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخيرية التي تتوسع في الداخل والخارج، وتحقيقا لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة.